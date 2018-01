Notiziario di Cagliari-Juventus CAGLIARI: BARELLA CERCA RECUPERO, JOAO PEDRO E MIANGUE OUT Qualche speranza per il recupero in extremis di Barella per la gara di sabato con la Juventus. Il nazionale under 21, che aveva dato forfait alla vigilia della sfida con l’Atalanta, oggi si è parzialmente unito ai compagni. Progressi anche per Dessena: il capitano si sta inserendo di nuovo nel gruppo. La sessione di lavoro di questa mattina è cominciata con il riscaldamento tecnico: torelli ed esercitazioni. Quindi, partita tattica. Domani mattina è prevista una nuova seduta di allenamento. Lopez per la gara con i bianconeri non potrà contare sugli squalificati Joao Pedro e Miangue.

JUVENTUS: DE SCIGLIO RECUPERATO, ANCORA OUT CUADRADO Allegri prepara la trasferta di Cagliari registrando il ritorno di De Sciglio, che si è allenato con i compagni e dovrebbe essere convocato. Dubbi su Marchisio per un affaticamento muscolare e Sturaro, fermato da una contusione al ginocchio: entrambi verranno rivalutati nella giornata di domani. Ancora indisponibili Cuadrado, vicino al rientro, Buffon e Howedes. Al centro della difesa ritornerà Benatia in coppia con Chiellini, mentre Alex Sandro presidierà nuovamente la fascia sinistra. In attacco Dybala e Mandzukic giocheranno a supporto di Higuain. (ANSA).

