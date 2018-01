Intorno alle 17 di questa sera in via de Gioannis, a Cagliari un anziana mentre usciva dal supermercato “Gieffe”, è stata avvicinata da due giovani che, a bordo di uno scooter le hanno strappato violentemente di dosso la borsa contenente un centinaio di euro in banconote e vari effetti personali tra cui il portafogli con i documenti personali e le chiavi di casa.

Per questo i carabinieri si sono messi subito alla ricerca dei responsabili che per ora non hanno prodotto alcun risultato.

