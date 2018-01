L’Epifania per i piccoli ospiti dell’Hotel Agip a Cagliari avrà un sapore del tutto speciale. Questo grazie ai Guardian Angels cagliaritani, che quest’anno hanno deciso di festeggiarla con un giorno di anticipo, portando loro un sacco pieno di doni e giocattoli. L’obiettivo è nobile: regalare un sorriso.

Durante queste settimane i Guardian Angels non sono rimasti certo con le mani in mano. Sì, perché questa non è l’unica iniziativa del gruppo: le mitiche giubbe rosse nei mesi che precedevano il periodo natalizio si sono mossi nel capoluogo isolano ma non solo, anche a Olbia e Sassari, per aiutare le famiglie più bisognose, attivando una catena di solidarietà non comune. A Olbia e Cagliari, per fare un esempio, è stato grande il successo per l’iniziativa delle Sciarpe appese agli alberi in piazza Matteotti e nel parco Fausto Noce a Olbia, per combattere il grande freddo dei giorni scorsi.

E come ogni notte, a piedi o in macchina, che sia natale o un giorno qualunque, i volontari partono in direzione delle vie del centro per offrire un aiuto ai più deboli: senzatetto, tossicodipendenti, alcolisti, anziani in difficoltà, donne sole. Pronti ad aiutare i più bisognosi.

I Guardian Angels, al di là della Befana, continueranno la loro opera di solidarietà, con il solito nobile obiettivo: regalare un sorriso.

