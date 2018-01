Tra ieri e oggi i Carabinieri della compagnia di Carbonia hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio attraverso la predisposizione di posti di controllo in città e nella periferia, finalizzato a prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio e in particolare i furti in abitazione e presso gli esercizi commerciali.

Il bilancio è di una denuncia a piede libero per false generalità. Si tratta di una 24 enne nigeriana, residente a Cagliari, che nella serata di venerdì 5 gennaio è stata controllata da un equipaggio radiomobile mentre si trovava con atteggiamento sospetto all’interno di un esercizio commerciale di via Roma.

La donna straniera alle richieste di rito dei militari ha fornito una falsa identità, che è stata accertata solo a seguito di verifiche più approfondite. E’ stato invece segnalato quale assuntore di droga un 39enne residente a Teulada, agricoltore e con precedenti di polizia perché, controllato nella tarda serata di ieri, mentre si trovava a bordo della propria autovettura in zona isolata e poco illuminata, all’esito delle operazioni di perquisizione è stato trovato in possesso di stupefacenti.

Complessivamente il servizio ha permesso di identificare 77 persone, controllare 53 veicoli, controllare gli avventori di 4 esercizi pubblici, rilevare 5 infrazioni al codice della strada.

