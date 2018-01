Una Juventus non brillante strappa a fatica una vittoria per 1-0 sul campo del Cagliari nel posticipo serale della prima giornata di ritorno di serie A, ultimo prima della sosta del campionato.

Tre punti importanti che mantengono i bianconeri a -1 dal Napoli e fanno prevedere un duello-scudetto tra le fuggitive, con l’Inter e le romane già ben staccate in classifica. La Juve nel primo tempo colpisce una traversa e un palo con Dybala e Bernardeschi ma anche il Cagliari sfiora il gol su colpo di testa di Pavoletti e prende un palo con Farias.

A inizio ripresa, Dybala esce per infortunio muscolare e poco dopo si fa male anche Khedira. Il Cagliari tiene e la Juve non punge ma al 29′ Bernadeschi batte Rafael da due passi su traversone basso di Douglas Costa tra le proteste rossoblù per un fallo non segnalato su Pavoletti. Il Cagliari cerca il pareggio ma la Juve stringe i denti e riesce a difendere l’importante vittoria.

