“Caro pubblico, abbiamo sperato sino all’ultimo, ma per un problema di indisposizione (Mara sta poco bene), lo spettacolo Tanya & Mara e Cinquetto in “Tutto il resto è Niench!” previsto per domani NON potrà andare in scena”. Lo annuncia Tiziana Troja nel sul profilo Facebook.

“Abbiamo predisposto per il rimborso dei biglietti a partire da questo pomeriggio (domenica 7) dalle 17 alle 20, e domani (lunedì 8) dalle 10 alle 13, presso la sede di Lucidosottile, piazzetta Dettori 9, Cagliari. LUNEDI 8 Gennaio dalle ore 18 alle 21, il rimborso verrà effettuato anche presso il Teatro di Sinnai. Chiunque non riuscisse a raggiungerci in questi orari, può scriverci su lucidosotticket@gmail.com e prendere appuntamento per i prossimi giorni”.

“Abbassate gli insulti – conclude Tiziana scherzosamente – Mara è già nervosa, lo sapete che la mia amica ha un brutto carattere… Alla prossima!”

Se te lo sei perso puoi leggere:

Commenti

comments