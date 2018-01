Su chi serbit:

Tonno

320g de pasta (su chi bos si praghede)

Fògias de fenugru

40 g de nuxi

1 chibudda

tzafaranu cb

piperoneddu

Ingredienti

• Tonno

• 320 g di pasta (a piacere)

• foglie di finocchio

• 40 g di noci

• 1 cipolla fresca

• zafferano qb

• peperoncino

Aprontu:

Duas cosas prima de coghinare:

segare is fògias de fenugru e pònnere totu a parte

pigare sa nuxi pro da pònnere in una pingiada una pariga de minutos e bogare in deretura: ant a serbire a s’acabu de sa retzeta

In s’interis de pònnere a coghinare sa pasta in s’abba salia, segare a piticu una chibudda frisca pro dda pònnere in una pingiada in pares cun s’ògiu germanu: aunire is fògias de fenugru e sighire agiunghende pagu pagu de abba de sa pasta.

Pònnere a pustis su tzafaranu e sa nuxi. Fàghere sartare sa pasta in sa pingiada in nue sunt is fògias de fenugru e aunire su tonno, in pares a unu pagu de piberoneddu.

Preparazione:

Due cose da fare prima di iniziare a cucinare:

tagliare le foglie di finocchio e mettere tutto da parte

mettere le noci in una pentola per un paio di minuti e togliere subito: serviranno a fine ricetta.

Nel mentre che la pasta cucina in una pentola di acqua salata, tagliare la cipolla fresca e mettetela insieme a un po’ di olio extravergine di oliva: unire le foglie di finocchio e continuare la cottura con un pochetto di acqua salata della pasta.

Aggiungere poi lo zafferano e le noci. Fate saltare la pasta nella stessa pentola del preparato e unire il tonno, insieme a un po’ di peperoncino.

Commenti

comments