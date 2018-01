ENSI il re del Freestyle e rapper sopraffino torna in Sardegna per un unica data al Fabrik club di Cagliari per supportare il suo nuovo lavoro discografico “V”! Ottimamente recensito dagli addetti ai lavori, Il nome proviene da una serie di fattori: “V” è l’iniziale del nome di suo figlio Vincent, del suo cognome (Vella, appunto) e del suo primo album “Vendetta”. V è anche il numero romano 5, essendo il quinto album dell’artista.

Dopo essersi imposto anche al di fuori del freestyle con i lavori precedenti, Ensi ci tiene a ribadire che, insieme ai OneMic, ha fatto la storia del genere a cavallo dei due boom, mantenendo l’attenzione su una scena povera di ispirazione. Lo fa su un tappeto strumentale molto eterogeneo, affidandosi ad artisti del calibro di Prez, Dave, Phra, The Night Skinny, The Ceasars, Low Kidd, DJ 2P, Frenetik & Orange e Old Ass, con la supervisione dell’amico Vox P, capace di amalgamare il tutto sotto un unico suono riconoscibile e potente.

In conclusione, “V” di Ensi è un album solidissimo, un macigno che si va a collocare in una scena sempre più attenta all’immagine e poco al contenuto, un lavoro coerente che alza l’asticella di molto rispetto a ciò a cui siamo abituati. “V” diventerà, se non lo è già, un album cult per questo genere, rappresentando la forza delle parole e dell’amore per questo suono.

GUESTS:

Cordinsky e Mr Nemo

Human Beatbox

Real Da Bomb, il Doge e Dj Krevitz

Dj Set by DJ SPUTO

Per info:

