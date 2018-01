I carabinieri della radiomobile di Cagliari hanno arrestato G. M., colto in flagranza per il reato di stalking nei confronti di una giovane ragazza dipendente del “bar Milano” dell’omonima via.

Il 48enne si era già reso responsabile di stalking, sempre nei confronti della ragazza aggredita oggi e di una sua collega. E stamattina, nei pressi dello stesso bar, incrociandosi casualmente con la giovane donna, ha cominciato a inveire con fare assolutamente minaccioso ed alterato nei suoi confronti.

La ragazza si è rifugiata immediatamente all’interno del bar chiamando il 112. Dopo pochi minuti i carabinieri lo hanno arrestato. Ora attende il rito per direttissima che si terrà domani mattina.

