“La nave danese Marienne Danica, convenzionata con gli Stati Uniti per il trasporto di armi non convenzionali per i terroristi jihadisti in Siria, è giunta a Cagliari per un carico di bombe al Porto canale”. Lo ha denunciato il deputato Mauro Pili (Unidos) attraverso un blitz compiuto questo pomeriggio al largo del porto di Cagliari.

Pili, attraverso immagini esclusive che documentano come la nave danese stia aspettando il favore dell’oscurità per entrare in porto, ha fatto sapere che segnalerà alla Procura della Repubblica “la presenza della nave, pretendendo un controllo accurato sia del carico a bordo della nave sia quello in partenza”.

La nave si era già resa protagonista di episodi simili a questo. Lo stesso Pili a luglio dello scorso anno aveva scoperto “un carico esplosivo di 100.000 kg sulla strada statale 130 dal porto canale di Cagliari sino allo stabilimento RWM di Domusnovas scaricato dalla nave porta container Marianne Danica”.

