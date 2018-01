In tarda mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un cane di media stazza caduto in un crepaccio.

L’intervento è avvenuto intorno alle 13:30 da parte della squadra Saf insieme con la squadra base di Iglesias.

Il cane è stato ritrovato vicino alla chiesetta delle grotte, a Domusnovas.

