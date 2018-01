Sassari vede le Final Eight di Firenze. Grazie al successo casalingo con la Dolomiti Energia Trento per 78-67, la Dinamo Banco di Sardegna prenota un posto per l’ottava volta consecutiva all’ultimo atto della Coppa Italia. In avvio Sassari è più precisa al tiro e questo le consente di gestire il ritmo. Dopo cinque minuti i padroni di casa conducono per 12-6, ma al 9′ arrivano addirittura a +9: 17-8. Dopo che la prima frazione si chiude sul 19-11, nel secondo quarto la Dolomiti Energia prova ad aumentare il ritmo, ma il Banco di Sardegna non si smarrisce. Il terzo fallo fischiato a Jones fa il paio con il tecnico a Forray, cosi i biancoblu restano saldamente avanti, andando al riposo lungo sul +10: al 20′ il tabellone dice 34-24. La Dinamo all’uscita dagli spogliatoi replica il 12-6 di inizio gara e allunga sino al +16 del 23′: 46-30.

Il divario diventa ancora più ampio sul al 25′: +17, 50-33. Trento reagisce, infila un parziale di 5-0 e sul 50-38 Pasquini chiama time out. Al suono della penultima sirena la Dinamo è avanti 55-46, ma il distacco non impedisce di assistere a una frazione finale da corrida. Tra falli in attacco, antisportivi e grande grinta da entrambe le parti, Sassari torna alla vittoria dopo due sconfitte ai supplementari, e al PalaSerradimigni finisce 78-67.

