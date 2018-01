Mancava solo la bandiera a decretare il titolo di Città europea dello Sport 2017. Adesso Cagliari ha anche quella. Il riconoscimento risale al 6 dicembre scorso al Parlamento di Bruxelles, in occasione del Gran Galà Aces Europe Awards, la cerimonia annuale organizzata dalla Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport. A consegnare la bandiera stamattina nelle mani del sindaco Massimo Zedda è stato il presidente di Aces Europe, Gianfrancesco Lupatelli.

Per l’occasione a Palazzo Bacaredda c’erano anche l’assessore allo Sport, Yuri Marcialis, il presidente regionale del Coni, Gianfranco Fara, e il presidente del Consiglio comunale, Guido Portoghese.

Zedda ha ringraziato tutti e in particolare “gli atleti e chi pratica lo sport in città. Questo riconoscimento premia uno sforzo collettivo indirizzato a valorizzare gli spazi all’aperto e a modificare le strutture esistenti. Adesso – ha aggiunto il primo cittadino – è arrivato il momento di provvedere anche alla riqualificazione di alcuni interni Abbiamo già in programma il nuovo palazzetto che sarà costruito vicino allo stadio”. “L’amministrazione ha lavorato per anni e questo risultato lo certifica”, ha sottolineato Marcialis. Plauso a Zedda dal presidente del Coni: “si tocca con mano la coerenza di questo sindaco che fa quello che aveva promesso, e mi riferisco anche al progetto del palazzetto”, ha chiarito Fara.

