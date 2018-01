Sarà Mogol a presentare i più grandi successi dello storico sodalizio musicale, successi che saranno riproposti dalla band tutta cagliaritana “Pensieri e Parole”, sabato 13 gennaio dalle ore 21:00 alle ore 23:00 al Conservatorio di Cagliari, in piazza Ennio Porrino.

Lo spettacolo unisce il sound delle canzoni di Lucio Battisti e Giulio Mogol con un rock graffiante e ottimamente suonato. Nel repertorio brani quali «Mi ritorni in mente», oltre ad altri titoli senza tempo tra i quali «Anche per te», «La canzone del sole», «Fiori rosa, fiori di pesco», «29 settembre», «Emozioni», «Io vivrò», «Mi ritorni in mente», «Con il nastro rosa», «Sì, viaggiare», «Insieme a te sto bene», «La collina dei ciliegi» e «Pensieri e parole».

Mogol racconterà anche aneddoti legati alla sua collaborazione con Battisti e con altri big della musica italiana.

