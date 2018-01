Una nave cargo battente bandiera maltese, noleggiata a un armatore dalla Grimaldi, partita da Livorno e diretta a Cagliari, è in avaria a circa tre miglia dalle coste della Sardegna, all’altezza di Cala Gonone.

Da quanto si è appreso, la nave, che trasporta rimorchi e non ha passeggeri a bordo, ha un problema al motore principale e sta manovrando con un propulsore ausiliario. La situazione è tenuta costantemente sotto controllo dalla Capitaneria di Porto di Olbia, che è in contatto con il comandante del cargo e ha già inviato sul posto una motovedetta. Si sta cercando un luogo riparato in cui la nave getterà le ancore, continuando a mantenere la posizione con il motore ausiliario.

E’ in arrivo anche un rimorchiatore chiamato dalla Grimaldi, che domani trainerà il cargo fino al porto di Cagliari per le necessarie riparazioni. In caso di emergenza, è pronto a intervenire un rimorchiatore che partirà da Arbatax. Il bollettino meteo, che dà in calo la forza del mare e del vento, faciliterà tutte le operazioni.

Commenti

comments