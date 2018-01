Due agenti della Polizia penitenziaria sono stati aggrediti da altrettanti detenuti ricoverati in un ospedale e piantonati. Lo denuncia il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria, Michele Cireddu.

“Episodi che lasciano esterrefatti – sottolinea il sindacalista – l’aggressore ha scaraventato un tavolino della propria camera di degenza su un agente che lo stava piantonando dopo averlo sputato in faccia. Un altro episodio di violenza è avvenuto nel turno successivo dove un detenuto particolarmente agitato ha aggredito un altro agente che, per contenerlo si è procurato una lussazione alla mano”.

Cireddu chiede l’intervento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Prefetto di Cagliari. “Chiederemo un urgente convocazione al Prefetto perché anche a Cagliari è a rischio la sicurezza dei lavoratori – evidenzia l’esponente della Uil Pa -. Siamo stufi, se l’Amministrazione non è in grado di gestire e garantire la sicurezza dei propri uomini non possiamo continuare a fare da spettatori, se nemmeno il Prefetto riuscirà ad imporre interventi immediati non esiteremo a protestare chiedendo l’avvicendamento di chi dovrebbe tutelare gli agenti”.

Commenti

comments