Entro mercoledì 10 gennaio l’assemblea regionale produrrà una rosa con i nomi dei candidati alle politiche del 4 marzo, sui quali sarà però la direzione nazionale a prendere una decisione finale entro lunedì 22.

E’ quanto emerge dalla prima direzione di Liberi e Uguali convocata oggi pomeriggio nella sede Enrico Berlinguer di via Canepa, a Oristano, e ancora in corso. Oltre agli esponenti di Art. 1-Mdp, Sinistra Italiana e Possibile, è presente anche il garante di Liberi e Uguali, il deputato bersaniano Nicola Stumpo. Tra i nomi dei papabili che aspirano ad entrare alla Camera e al Senato c’è sicuramente l’uscente Michele Piras: alta la probabilità che possa ottenere una candidatura nel collegio proporzionale di Palazzo Madama. In corsa anche il consigliere regionale Eugenio Lai: potrebbe mirare a un posto nel collegio proporzionale per la Camera a Cagliari.

