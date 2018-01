E’ di 119,2 milioni di euro il bilancio interno del Consiglio regionale della Sardegna per il 2017. Di questi, 17,7 milioni rientrano nella voce di spesa “pagamento vitalizi”, mentre otto milioni sono previsti per il pagamento delle indennità dei sessanta membri dell’Assemblea.

“Le entrate – si legge nella relazione del questore Fabrizio Anedda (Pdci) – sono costituite quasi interamente nella dotazione ordinaria che deriva dal bilancio della Regione e si attesta sui 72,5 milioni di euro. Nel bilancio 2017 è stato anche accertato un avanzo molto consistente che ha portato alla restituzione alla Regione della somma di 11 milioni di euro”.

E ancora, 21 milioni di euro sono stati impiegati per le risorse umane. Quanto alle previsioni di spesa per il 2018, ammontano a 99,8 milioni, mentre il disavanzo previsto è di 17,5 milioni. Il bilancio del Consiglio sarà approvato stasera, dopo il via libera alla manovra 2018.

