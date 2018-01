La Jnr Robinson Band sarà al Bflat international jazz club venerdì 12 gennaio, alle ore 22, per una serata all’insegna del soul-full gospel.

Jnr Robinson inizia a cantare a quattro anni in Gran Bretagna. Canta nelle Chiese locali, sostenuto ed aiutato dai suoi fratelli, tanto che ben presto c’è chi si accorge del suo talento e lo incoraggia nel suo ministero. Diventa così uno dei più popolari e rispettabili cantanti Gospel del Regno Unito e comincia a tenere concerti ovunque: chiese, teatri e piazze.

Numerose sono le sue apparizioni in programmi TV e Radio; da segnalare la sua parte nel musical “Mama, I want to sing”(1995), in cui avevano un ruolo anche le famose star pop e Gospel Chaka Khan, Deniece Williams e Mica Paris, portato in scena nel “West End” il famoso musical district di Londra, omologo di Broadway a New York. Per terminare un anno davvero felice, nel 1995 riceve il “Gospel Award” come “Migliore Cantante dell’anno 94/95”. Jnr ha viaggiato molto: è stato in Paesi come: Giamaica (da cui ha origine la sua famiglia), Messico, Colombia, Ecuador, Cipro, Germania, Svizzera e USA.

Attualmente gira molto l’Europa: propone infatti regolarmente la sua musica in Danimarca, Germania, Svizzera, Italia e Polonia sia come solista che come ospite di numerosi cori Gospel locali. Recentemente è stato anche invitato a cantare con la “Baltic Philarmonic Orchestra” in Polonia. Jnr è anche apparso in numerosi album sia come solista che come corista e collaboratore per altri grandissimi artisti come Coolio, Michael Bolton e Yolanda Adams.

