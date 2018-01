In attesa dell’unica data italiana dei Judas Priest prevista al Firenze Rocks festival il 17 giugno, è stato pubblicato il video “Lightning Strike“, il nuovo singolo in vista dell’uscita dell’album “Firepower“,il 9 marzo 2018 per la Epic.

“Firepower” è stato registrato con il produttore e chitarrista degli Hell, Andy Sneap, il collaboratore di lunga data Tom Allom e l’ingegnere Mike Exeter dei Black Sabbath.

