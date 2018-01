Anche a Cagliari sventola la bandiera del LI.SI.PO. – Libero Sindacato di Polizia. Segretario Provinciale è stata nominata Beatrice Murgia, Assistente Capo Coordinatore presso la Questura di Cagliari. Il LI.SI.PO.

Si tratta un sindacato dalla lunga storia ed è Stato protagonista della sindacalizzazione della Polizia di Stato, contribuendo alla crescita dei diritti dei servitori dello Stato in divisa. Dopo varie vicissitudini il LI.SI.PO. si sta ricostituendo in tutta Italia traendo spunto dalle lotte e dalle battaglie che sono scritte nella pagina di storia del sindacalismo di Polizia.

Un sindacato ritiene dare voce alle istanze degli Operatori di Polizia, troppe volte “dimenticati dallo Stato” come affermano nel comunicato, “non solo per quanto concerne l’aspetto economico, ma anche per tutte una serie di normative che riguardano il lavoro specifico del personale di Polizia”.

Beatrice Murgia ha il compito di strutturare rapidamente quello che deve essere, secondo gli intendimenti della Segreteria Nazionale il primo nucleo del nuovo LI.SI.PO. in Sardegna. Nei prossimi giorni saranno nominati i delegati nei vari posti di servizio e si procederà, in attesa del primo congresso provinciale alla strutturazione della Segreteria Provinciale, nella sua interezza.

Roma, 9 gennaio 2018

