Il Progetto dell’Autodeterminatzione, che riunisce varie sigle autonomiste, indipendentiste e sovraniste, si è riunito stasera a Bauladu in vista delle elezioni politiche del 4 marzo ed ha deciso la partecipazione alla competizione elettorale con un proprio simbolo e propri candidati in tutti i collegi plurinominali e uninominali nella circoscrizione Sardegna.

Il simbolo verrà presentato nei prossimi giorni alla stampa, contestualmente alla registrazione al Viminale, nel mentre parte la raccolta firme necessarie per proporre le liste dei candidati. Contestualmente proseguono le interlocuzioni con gli altri partiti e movimenti sardi che non fanno parte del Progetto, per esaminare la possibilità di eventuali alleanze programmatiche ed elettorali. Un percorso che verrà portato avanti dal coordinatore e portavoce Anthony Muroni.

L’assemblea ha adottato programma e codice etico, nominando un comitato di garanti che si occuperà di istruire le proposte di candidatura e un comitato che è invece incaricato delle procedure elettorali e della raccolta delle firme.

