“Con questa manovra mettiamo a correre risorse nell’immediato per incrementare lo sviluppo e l’occupazione”. Così il presidente della commissione Bilancio, Franco Sabatini (Pd), dopo il via libera alla Finanziaria da quasi 8 miliardi di euro. Una finanziaria, aggiunge, che “caratterizza l’attività politica di questa maggioranza che mette assieme le forze progressiste, autonomiste, indipendentiste di sinistra, proprio perché diritto allo studio, povertà e lavoro sono tematiche che appartengono alla nostra cultura politica”.

Il capogruppo del Pd, Pietro Cocco, ha sottolineato “l’approvazione rapida che permetterà trasferimenti immediati agli enti locali, risorse in genere erogate tardi rispetto ai bisogni”. Quanto agli stanziamenti per l’università, “ci consentono di entrare a far parte delle 7 regioni virtuose d’Italia, una condizione che ci dà il diritto a ricevere risorse aggiuntive”.

Il capogruppo di Art. 1-Mdp, Daniele Cocco, ha osservato che “se ci fosse stata una risposta tempestiva dal governo sul fronte accantonamenti, avremmo potuto fare di più, ma questa è un’ottima finanziaria, in particolare Lavoras potrà dare risposte con risorse immediatamente esigibili”. Per il capogruppo dell’Upc, Pierfranco Zanchetta, “con una Finanziaria di tal portata respingo al mittente le obiezioni di un centrodestra che non è mai stato capace di approvare manovre in modo così rapido e con questi obiettivi di lavoro, inclusione sociale e conoscenza, punti sensibili della crescita della Regione”.

