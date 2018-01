Sembra sempre più accreditata l’ipotesi della morte naturale nel giallo di Enrico Maccari, l’imprenditore di 55 anni che era scomparso nel nulla il 25 dicembre scorso e che è stato trovato morto ieri pomeriggio in un appartamento in via Fratelli Pozzi 1, nella periferia nord di Milano.

L’abitazione era affittata a un transessuale su cui ora si stanno concentrando le indagini della Squadra mobile. Il cadavere non aveva segni di violenza evidenti, gli investigatori ritengono che l’uomo sia morto per cause naturali (sarà l’autopsia ad accertare se ha fatto uso di droghe) ed è plausibile che il trans si sia allontanato senza dare l’allarme per non avere problemi.

L’esame autoptico non è stato ancora fissato ma nei prossimi giorni si dovrebbero avere le risposte necessarie per chiudere il caso.

