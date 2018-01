“Il riordino di Forestas potrebbe penalizzare l’Asinara, che da quest’anno non potrà contare sul presidio fisso, che garantiva una presenza costante di personale specializzato, ma solo di presenze legate ai lavori a progetto”.

Lo denuncia il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler. Allo stato attuale, comunque, secondo il sindaco “si tratta di un vero e proprio disimpegno della Regione da un territorio importante e delicato come l’Asinara”.

L’amministrazione aveva posto il problema, inviando all’assessore Spano due richieste di convocazione della Comunità del Parco, “ma i nostri due appelli sono stati snobbati”. “Avevo già espresso la mia preoccupazione ai vertici di Forestas e all’assessore regionale dell’Ambiente, Donatella Spano – afferma il primo cittadino – resto dubbioso, è una scelta molto discutibile”.

I cambiamenti operativi sull’isola parco partiranno da questo mese. “L’Asinara ha necessità di cure costanti, operare con progetti e convenzioni molto onerose per il Parco non è la soluzione ideale – spiega il sindaco – perdendo il presidio fisso si dovrà fare a meno di una presenza costante di personale”. Pur comprendendo il senso della legge di riordino per il sistema Forestas, Sean Wheeler si chiede “se e in quale misura le risorse pubbliche saranno effettivamente ottimizzate”.

Commenti

comments