Scontro frontale nel tardo pomeriggio sulla statale 389 Nuoro-Lanusei: cinque feriti, che viaggiavano nelle due auto, sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro, tutti con politraumi ma non in pericolo di vita. Una sesta persona, invece, è rimasta incastrata nell’auto e i vigili del fuoco del comando provinciale stanno ancora lavorando per estrarla dal mezzo. L’incidente è avvenuto al km 5 della statale alle porte di Nuoro.

Sul posto oltre ai medici del 118, la Polizia Stradale che sta effettuando i rilievi e regolando il traffico. Sempre alle porte di Nuoro, nella strada che porta a Marreri, c’è stato un altro incidente. Sono due invece i cavalli rimasti uccisi nell’incidente stradale accaduto attorno alle 18 alle porte di Nuoro, sulla strada che porta a Marreri. L’auto, una Peugeot condotta da un uomo di 54 anni di Nuoro, ha investito i due animali che si trovavano fermi in mezzo alla carreggiata. L’auto è rimasta seriamente danneggiata nella parte frontale, mentre l’uomo, ferito lievemente, è stato trasportato in codice verde in ospedale. Sul posto gli uomini della Polizia Stradale, diretta da Giacinto Mattera: ora si sta cercando di individuare il proprietario dei due animali.

