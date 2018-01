Primo incontro Pd-Psd’Az oggi a Roma con lo scopo di stringere un’alleanza elettorale in vista delle politiche del 4 marzo. Al tavolo sedevano il segretario regionale del Pd, Giuseppe Luigi Cucca, il mediatore dem Piero Fassino, il ministro dello Sport Luca Lotti e il deputato Lorenzo Guerini.

Per il Psd’Az, il segretario nazionale e consigliere regionale Christian Solinas. Il vertice – secondo quanto apprende l’ANSA – è stato interlocutorio. Solinas ha già fatto sapere nei giorni scorsi che sulle ipotesi percorribili riferirà al consiglio nazionale del partito il 13 gennaio. Sono diverse le priorità poste dai sardisti come pregiudiziali a tutti gli interlocutori. Innanzitutto, “un impegno formale a portare, nei primi 100 giorni del prossimo Parlamento, una legge di riforma dello Statuto Speciale della Sardegna, che introduca la tutela linguistica e storico-culturale sul modello valdostano e altoatesino. Quindi la competenza primaria in materia di bellezze naturali e beni culturali con regionalizzazione delle sovrintendenze e il passaggio alla Regione della finanza locale, con contestuale riduzione degli accantonamenti, di competenze e risorse per la continuità territoriale marittima, nonché le norme per l’immediata attivazione dei punti franchi già individuati dal Dlgs 75/98.

Infine l’adozione di un nuovo piano di rinascita”. In secondo luogo, spiega Solinas, “il riconoscimento del valore politico, storico e morale del sardismo attraverso la dichiarazione della pari dignità tra i sottoscrittori dell’accordo e la presenza del nostro simbolo sulle schede elettorali”. E infine, “candidature alla Camera e al Senato su posizioni eleggibili che consentano di riportare nostri rappresentanti in seno al Parlamento”.

