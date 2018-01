Quinto caso di meningite in Sardegna in poco più di tre settimane, di cui uno mortale, verificatosi ieri a Lanusei (Nu). Dalla tarda mattinata di oggi sono in corso degli accertamenti su un paziente che presenta alcuni sintomi di una sospetta infezione meningea, il cui agente patogeno è però al momento sconosciuto.

Così come previsto dal protocollo, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Olbia ha immediatamente attivato l’indagine epidemiologica e sin dalla giornata di oggi ha sottoposto a profilassi i contatti più stretti del paziente che è stato trasferito nel reparto di malattie infettive a Nuoro per le cure e gli accertamenti del caso.

Inoltre nell’ospedale sono stati effettuati i prelievi per l’effettuazioni degli esami necessari per accertare la natura della sospetta infezione meningea del paziente arrivato stamani alle 12 all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Ieri, a 24 ore dal suo ricovero, è deceduto all’ospedale di Lanusei un giovane 20enne per infezione da meningococco di tipo B.

Commenti

comments