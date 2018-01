Il chitarrista storico dei Motörhead, Edward “Fast Eddie” Allan Clarke è deceduto in ospedale ieri 10 gennaio a causa di una polmonite e al momento del decesso era ricoverato da diversi giorni.

A darne notizia la pagina ufficiale dei Motrohead

La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo e in centinaia di pagine di fan dei Motorhead si parlava solo di questa notizia e anche i membri della band hanno voluto ricordare lo storico chitarrista.

Phil Campbell (chitarra):

“Ho appena saputo che Fast Eddie Clarke è morto. Che shock. Verrà ricordato per sempre per i suoi tipici riff e per essere stato un vero rocker. RIP Eddie“.

Mikkey Dee (batteria):

“Oh cazzo! E’ una news terribile, l’ultimo dei tre amigos. L’ho visto non troppo tempo fa ed era in grande forma, quindi questo è un completo shock. Io e Eddie ci siamo sempre trovati bene e contavo di vederlo questa estate in Regno Unito durante le date che terrò con gli SCORPIONS. Ora Lemmy, Philty e Eddie possono ancora suonare assieme e, se ascoltate attentamente, li potete sentire! Faccio le condoglianze a famiglia e cari”.

Fast Eddie Clarke è stato il chitarrista dei Motorhead dal 1976 al 1982 ed era parte integrante della formazion e classica della band insieme a Lemmy e Phil “Philty Animal” Taylor, anch’essi deceduti.

