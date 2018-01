Un 2017 ricco di successi per Alteria. Reduce da un grande concerto in apertura a “Le Vibrazioni” dello scorso 14 dicembre ai Magazzini Generali di Milano e da una serie di emozionanti live su e giù per la penisola a supporto del nuovo album “La Vertigine Prima Di Saltare” che ha visto collezionare un consenso dietro l’altro.

Ha annunciato nei giorni scorsi le prime date dei prossimi appuntamenti dal vivo datati 2018, che vedranno l’artista impegnata da gennaio a marzo, per otto live shows da non perdere.

Da segnalare i due concerti di supporto all’istituzione del rock anni ’90 “Ritmo Tribale”, rispettivamente a Ranica (BG) a fine gennaio e a Grosseto a marzo.

In totale saranno nove i nuovi appuntamenti che toccheranno le province e città di Bergamo, Milano (evento speciale unplugged) Bolzano, Pisa, Grosseto, Caserta, Vercelli e Genova.

Commenti

comments