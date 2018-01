“Prosegue e dà i suoi frutti la positiva interlocuzione fra le Regioni e il ministero di Beni Culturali e Turismo”. Lo sottolinea Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, che annuncia: “Abbiamo espresso durante la Conferenza Unificata un parere positivo sulla riprogrammazione di risorse, pari a 3.680.000 euro, nell’ambito del Piano strategico Grandi progetti beni culturali per il 2019”.

“Sulla base di economie realizzate nelle annualità precedenti è stato possibile finanziare altri interventi in tre Regioni. Esattamente – spiega Gianni Torrenti (Assessore del Friuli Venezia Giulia) coordinatore della commissione Beni e Attività culturali della conferenza delle Regioni – in Veneto (Castello dei Carraresi – Restauro e valorizzazione – per un totale di 2.000.000 di euro), in Liguria (Abbazia di San Giuliano – Restauro – per un totale di 1.000.000 di euro) e in Sardegna (Chiesa di Santa Maria in Betlem – Restauro per un totale di 680.000 euro)”.

