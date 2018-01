I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Nuoro hanno concluso una verifica fiscale ad una società di Nuoro che opera nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari e alcolici.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto che la società era completamente sconosciuta al fisco e che l’amministratore ha operato per quasi 6 anni “omettendo” i più elementari obblighi contabili, dichiarativi e di versamento, risultando evasore totale.

Le verifiche hanno consentito di constatare la sottrazione di ricavi per quasi 6 milioni di euro e un’evasione all’Iva per quasi 1,5 milioni di euro. L’amministratore è stato quindi denunciato per aver omesso di presentare la dichiarazioni dei redditi.

Inoltre, al momento dell’accesso nei locali commerciali di un’altra azienda, collegata a quella sottoposta a verifica, i finanzieri hanno trovato due lavoratori “in nero” per i quali è stata applicata la “maxi-sanzione”.

