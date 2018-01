“Con l’incontro di oggi si è compiuto un ulteriore passo avanti, necessario e indispensabile per il riavvio di un settore strategico per l’intero Paese. E’ necessario che gli incontri che si svolgeranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane rispettino i tempi per una conclusione della vertenza”. Lo ha detto il deputato del Pd, Emanuele Cani, commentando il primo confronto a Roma sull’Alca tra i rappresentanti sindacali nazionali e i dirigenti della Sider Alloys.

“È un passaggio importante – spiega il parlamentare sardo – per la conclusone di quel percorso lungo e complesso, avviato alcuni anni fa sotto la guida del Governo Renzi, finalizzato a salvare e rilanciare la filiera dell’alluminio in Italia. Un percorso che parte, appunto, dall’impegno del Governo e proseguito poi con le azioni portate avanti sia dal Parlamento, sia dalla Regione.

Non meno importante e decisiva l’approvazione del decreto sul sistema delle cosiddette aziende energivore che dà respiro e speranza sia allo smelter ex Alcoa, sia alle altre aziende operanti nel settore metallurgico”.

