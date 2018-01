Ci sono anche i socialisti del Psi nella coalizione del centrosinistra sardo in corsa per le elezioni politiche del 4 marzo. Il partito si presenterà con la lista “Insieme” che comprende anche Verdi, prodiani e Area civica.

Questa mattina, in occasione della segreteria regionale, il segretario Gianfranco Lecca – è scritto in una nota del partito – “ha ricevuto mandato di richiedere con decisione al livello nazionale un collegio uninominale in Sardegna, utile al rafforzamento complessivo della coalizione in un territorio nel quale i sondaggi danno la coalizione stessa in affanno”.

Lecca richiederà inoltre un incontro urgente al Ps sardo “affinché in coalizione – e non con soli incontri bilaterali – siano definiti ambiti, tempi e modi di apertura ad altre forze politiche che possano partecipare alla prossima consultazione elettorale con il centrosinistra”.

