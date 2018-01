Per la prima volta la band “virtuale” di Damon Albarn suonerà in Italia per una data il prossimo 12 luglio al Lucca Summer Festival. Freschi di nomination ai Grammy Awards come Best Alternative Album per il loro “Humanz”, i Gorillaz hanno anche dato una bella notizia ai loro tanti fan italiani: finalmente la band “virtuale” di Damon Albarn suonerà in Italia.

L’appuntamento è per il 12 luglio del 2018 al Lucca Summer Festival. Durante questo tour i Gorillaz, per bocca di Damon, hanno anche fatto sapere che potrebbero far uscire un nuovo album a un anno di distanza dal precedente, come fatto con “The Fall”: “Sono attratto dell’idea di creare nuova musica e suonarla live praticamente allo stesso tempo”.

