Sabato 13 gennaio dalle ore 9 alle ore 18, la corsia di uscita dall’Asse Mediano verso la rotatoria di Via Cadello sarà chiusa al transito dei veicoli per lavori di manutenzione straordinaria programmati dal Servizio Mobilità.

La chiusura, prevista dopo l’ora di punta e in giorno non lavorativo per arrecare il minor disagio, riguarda esclusivamente il tratto indicato.

E’ garantita la percorribilità dell’Asse Mediano.

