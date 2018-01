Incidente stradale questa mattina in viale Diaz, a Cagliari. Un 55enne di Quartu sant’Elena, alla guida di una moto Suzuki 600, arrivato all’altezza del civico 117 per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto, cadendo e trascinandosi per oltre 30 metri.

Nel scivolare è andato a sbattere col casco nella ruota posteriore di una Ford Fiesta ferma incolonnata al rosso del semaforo.

Soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

La polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi di legge.

