Nell’ambito delle attività del nuovo appalto di igiene urbana, è partito nei giorni scorsi il nuovo servizio di spazzamento meccanizzato delle strade cittadine. I mezzi della società che gestisce il servizio stanno attualmente operando in 41 vie, ma sarà progressivamente interessata tutta la città.

Per permettere una pulizia delle strade più accurata è necessario avere le vie libere, in modo da permettere il passaggio dei mezzi meccanici, che avviene con frequenza mensile secondo un calendario prestabilito. La società incaricata del servizio sta completando la sistemazione della cartellonistica fissa verticale di divieto di sosta con possibilità di rimozione forzata: la segnaletica indica il giorno fissato per lo spazzamento in tutte le strade cittadine, e la fascia oraria 6-11 in cui avviene il passaggio dei mezzi.

Durante i periodi più caldi dell’anno, secondo le stesse modalità e negli stessi giorni al servizio di spazzamento meccanizzato sarà affiancato il lavaggio delle strade.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla cartellonistica posizionata, così da non incorrere in sanzioni che possono essere evitate e consentire una migliore efficacia nello svolgimento del servizio.

