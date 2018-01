“La vertenza dei lavoratori Keller è una battaglia da combattere con tutte le forze per scongiurare la perdita definitiva dei posti di lavoro in un territorio già pesantemente colpito dalla crisi. Il Partito Democratico è a fianco dei lavoratori nella lotta e nella ricerca delle soluzioni percorribili”. Il segretario regionale del PD, Giuseppe Luigi Cucca, interviene così sulla vertenza dei lavoratori Keller che in questi giorni stanno compiendo un’azione di protesta.

“In queste ore si sta portando avanti l’interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico, che è già al corrente della vicenda, affinché vengano individuati nuovi investitori e si prospettino reali possibilità di rilancio. La speranza della ripresa della produzione non è persa – prosegue Cucca – e ai tanti lavoratori che non percepiscono più gli ammortizzatori sociali, assicuriamo l’impegno del Partito a tutti i livelli istituzionali, regionale e nazionale, per trovare una soluzione temporanea, in attesa del riavvio della produzione.

Il lavoro continua a essere l’emergenza primaria e l’azione del Partito Democratico è costante in tutti i territori della Sardegna, perché nessuno resti indietro. Oltre alla crisi industriale – conclude il segretario del Pd sardo – si deve fronteggiare la perdita degli ammortizzatori sociali, che per le aree di crisi non complessa necessita di un intervento mirato per porre rimedio al dramma sociale che sta generando”.

