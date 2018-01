Centristi per l’Europa in riunione oggi a Cagliari per selezionare le candidature della lista Civica Popolare legata alla ministra della Salute Beatrice Lorenzin. E spuntano già i primi nomi di eventuali candidati in vista di martedì, quando riprenderanno i lavori romani alla presenza della coordinatrice Lorenzin, mentre ad Ozieri si terrà la riunione degli esponenti per il Nord Sardegna.

In questa prima fase sono stati selezionati alcuni curriculum di donne e uomini scelti tra professionisti e amministratori locali che potrebbero spendersi come candidati nel collegio proporzionale del Sud Sardegna comprendente le province di Cagliari, Medio Campidano, Oristano e Sulcis. In particolare sono emersi i nomi di un’avvocatessa ed esponente politico di Oristano e di una donna medico di Carbonia, oltre che quello di Bruno Lacu, coordinatore provinciale dei centristi ad Oristano.

C’è stata poi la richiesta pressante da parte dei referenti e amministratori locali di una candidatura come capolista del leader regionale Federico Ibba, al quale è stato dato mandato di avviare le consultazioni anche con partiti dell’area di ispirazione europeista e socialdemocratica, come +Europa e i socialisti che non si riconoscono nel Psi.

Commenti

comments