Incidente stradale questa sera in via Curie, a Cagliari. Una Vespa Piaggio, guidata da una 45enne residente in città. All’altezza della via Venezia la moto è finita di lato sull’asfalto, fermandosi vicino ad una Fiat Multipla, condotta da una 41enne di Cagliari, che usciva da via Venezia.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge. È ancora in fase di accertamento la ricostruzione dell’esatta dinamica.

La scooterista è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Marino con assegnato codice verde.

