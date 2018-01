E’ in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco a Monastir, per l’incendio di un frigorifero incassato all’interno di una cucina in un abitazione al primo piano.

Il tempesstivo intervento degli operatori ha evitato il propagarsi delle fiamme al resto dell’appartamento.

Il calore delle fiamme ha causato lo sfondellamento delle pignate e l’annerimento delle pareti del locale. Molto spavento per gli occupanti, ma non risultano persone ferite.

