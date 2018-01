Due persone sono rimaste ustionate in una esplosione, pare dovuta allo scoppio di una bombola di gpl, avvenuta domenica mattina al kartodromo di Rozzano, nel Milanese, in via Curiel, di una pista outdoor di kart.

L’esplosione, avvenuta intorno alle 10, sarebbe stata causata una bombola situata in una casupola di servizio. I vigili del fuoco hanno subito provveduto a mettere in sicurezza l’area da dove si alza una colonna di fumo denso. Uno dei due feriti è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano con l’elisoccorso inviato dal 118, mentre l’altro è stato trasportato, tramite una macchina privata, alla clinica Humanitas. Sul posto sono giunti anche un’auto medica e due ambulanze.

