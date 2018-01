Giornata storica senza precedenti per lo sci azzurro con un podio tutto italiana nella discesa di cdm di Bad Kleinkircheim: 1/a Sofia Goggia in 1.04.00, 2/a Federica Brignone in 1.05.10 e terza Nadia Fanchini in 1.05.45. Si e’ gareggiato sulla pista intitolata al leggendario campione locale Franz Klammer solitamente riservata alle gare uomini. Il tracciato, accorciato a quello del superG, presentava un fondo ghiacciato e molto veloce che ha esaltato coraggio e tecnica delle azzurre.

