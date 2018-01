Un giovane, 21 anni, è stato accoltellato all’addome intorno alle 14.00 in via Fiume, non lontano dalla stazione centrale di Santa Maria Novella a Firenze. Il 21enne, sembra originario del Bangladesh, è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di Careggi in codice rosso. Secondo le prime informazioni l’aggressore, un suo connazionale, sarebbe anche un collega di lavoro. L’uomo, subito dopo aver ferito il giovane, è stato bloccato da un allievo maresciallo dei carabinieri libero dal servizio, e poi arrestato dagli agenti delle volanti intervenuti sul posto. Ancora da chiarire le cause dell’accoltellamento.

Commenti

comments