I Carabinieri della compagnia di Carbonia hanno effettuato un servizio ad ampio raggio finalizzato alla verifica del rispetto della normativa in materia di detenzione e modalità di custodia delle armi.

Nel corso dell’operazione è stata trovata una doppietta illegalmente detenuta in casa di un pensionato 69enne di San Giovanni che è stato denunciato per detenzione abusiva di armi. Il servizio iniziato sabato pomeriggio, è proseguito per tutta la notte, è stato finalizzato anche al controllo della circolazione stradale con 15 posti di blocco lungo le principali arterie stradali della città, con l’utilizzo dell’etilometro, al fine di prevenire le stragi del sabato sera.

Non si è registrato infatti alcun incidente stradale. Sono state identificate 80 persone (la maggior parte ragazzi giovanissimi), controllati 35 mezzi e scoperta una infrazione al codice della strada. Tre le perquisizioni effettuate.

