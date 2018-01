Incomincia male il girone di ritorno del campionato A2 di basket per la Dinamo Academy. A Biella è finita 103-63.

La compagine piemontese è una delle corazzate della Serie A2 e non a caso ha chiuso l’andata a quota 20 punti, alle spalle solamente della Novipiù Casale Monferrato. E anche in questa occasione i rosso-blu del giovane coach milanese Michele Carrea, che in casa finora hanno ottenuto 6 successi in 7 partite, hanno dimostrato di essere una delle squadre più in forma.

Nessuna speranza per i cagliaritani della Dinamo Academy che soccombono a buon gioco da parte del Biella. Eppure tutto sembrava andare per il meglio, con gli isolani avanti di un punto nel primo quarto. Ma Biella non si è perso d’animo, conquistando sempre più punti fino al punteggio finale di 103.63.

