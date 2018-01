Sono terminate nella tarda mattinata le operazioni di recupero della barca a vela rimasta alla deriva dopo il soccorso effettuato dalla Guardia Costiera di La Maddalena lo scorso 3 gennaio a favore di due diportisti ed al loro cane a circa 50 miglia a est dalle coste dell’isola di

La Maddalena.

La coppia romana e il loro cane erano partiti da Sari-Solenzara (Corsica) e diretti all’Isola d’Elba, ma a causa dell’avaria al motore ed al velocissimo peggioramento delle condizioni meteo e della tempesta che li ha colti avevano lanciato l’Sos e furono salvati dalla Guardia Costiera, che però, a causa del mare in tempesta, aveva lasciato l’imbarcazione alla deriva. Nei giorni scorso è stato localizzato il relitto, semi affondato, nelle acque dell’Arcipelago, in località Spalmatore. La Guardia Costiera ha informato e diffidato la coppia alla rimozione immediata della barca per evitare qualsiasi rischio di inquinamento marino. Le operazioni sono state portate a termine grazie all’intervento di una ditta locale specializzata in recuperi marittimi che, una volta disincagliata e resa galleggiabile, ha condotto la vela l’unità al porticciolo della Marina di Porto Massimo a La Maddalena.

