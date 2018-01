Quel che fu il glorioso ‘panfilo di Stalin’ è in vendita. Lo fa sapere la testata Kommersant. Lo yacht, progettato per la navigazione fluviale, appartiene oggi al gruppo AEON, in particolare alla divisione Linee di trasporto fluviali di Mosca. Il prezzo per la nave, un tempo battezzata Maxim Gorkij, è di 20 milioni di rubli (circa 290mila euro). Il panfilo venne costruito nel 1934 a Nizhni Novgorod, su progetto dei servizi segreti sovietici (NKVD). Sebbene non ci siano prove documentali che dimostrino l’utilizzo del panfilo da parte di Stalin, è invece accertato che venne usato come imbarcazione di svago da Berija, Krusciov e Breznev. Dal 2014 la nave è usata solo come ristorante a causa degli alti costi di manutenzione. Il panfilo è lungo 69 metri, è largo 13 ed è in grado di navigare alla velocità di circa 30 chilometri orari.

