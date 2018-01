Il dispiegamento in Giappone dei sistemi di difesa missilistica americani “getta un’ombra sulle relazioni” tra Mosca e Tokyo: lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, durante la sua conferenza stampa annuale.

Lavrov ha inoltre denunciato che i sistemi missilistici Usa in Giappone potrebbero essere usati come armi di attacco.

“Disponiamo di informazioni – ha detto il ministro russo – secondo cui i sistemi che saranno schierati in Giappone si basano su lanciatori polivalenti capaci di usare armi di attacco”.

Secondo il capo della diplomazia russa, infine, potrebbero essere direttamente gli Usa e non Tokyo a usufruire dei missili.

“Abbiamo sentito che sarà il Giappone a controllare questi sistemi e che gli Usa non avranno nessuna connessione. Ma – ha concluso Lavrov – abbiamo seri dubbi che sarà davvero così”.

